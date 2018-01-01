القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:56 ص

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
مصر
الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:06 ص

"الوزراء": لا صحة لرصف شارع المعز وإزالة طابعه التاريخى

شارع المعز
شارع المعز
هيام النحاس
dostor.org/2256257

كشف تقرير مركز معلومات الوزراء حقيقة ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور تُفيد بتعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتي كانت تتميز بالطابع التاريخي، وتواصل المركز بالتواصل مع وزارة الثقافة، التي نقت صحة تلك الأنباء.

وأكدت الوزراة أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تماما من الصحة، إذ إن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هي لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، حيث كان في الأصل مرصوفًا بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.

وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليّا على خطة لتنمية أحياء القاهرة التاريخية بالكامل من خلال جهاز التنسيق الحضاري، ومنها شارع باب الوزير والتي ستشمل تغطية ترميم المباني الأثرية ومعالجة المباني السكنية والتجارية وأرضيات الشوارع كما هو الحال بشارع المعز، مؤكدة الوزارة على حرصها التام على الحفاظ على المعالم التاريخية لشارع المعز الذي يعد واحدًا من أهم شوارع مصر التاريخية والأثرية.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير

منذ حوالي 22 ساعة

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

منذ اسبوع

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ اسبوع

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

الآن

معضلة الريال.. من سيتولى تسديد الركلات الثابتة بعد رحيل رونالدو؟

إسرائيل تعلن عن دبابة جديدة مصممة لحرب العصابات

بالفيديو.. كواليس جديدة من "عيش بشوقك"

روشتة نفسية لحماية طفلك من «العصبية» المفرطة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالى

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 فى اشتباكات مع شرطة الحدود الأفغانية

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 13 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالى

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 فى اشتباكات مع شرطة الحدود الأفغانية

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

كشكول

نجاح جديد لجراحى المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة المنوفية

نصائح هامة من "التعليم العالي" لطلاب المعادلات للقبول بالجامعات

خطوات تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلات بالجامعات

أول أغسطس.. بدء تسجيل بيانات القبول بالجامعات المصرية لطلاب المعادلات

ننشر مواعيد التقدم وصرف الأوراق لطلاب المعادلات العربية والأجنبية للقبول بالجامعات

الأمصار

مقتل 14 شخص في غارة جوية شمالي أفغانستان

زلزال بقوة 6 درجات يضرب ألاسكا

ياسمين علي تصرف جمهور قرطاج عن أبّو بـ"3 دقات"

قريبا.. علاج جديد لمرضى الزهايمر

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

دراسة: إنجاب 5 أطفال يُعرض المرأة للإصابة بالألزهايمر

بولين شانى تجسد شخصية كاترين دى نيف فى مسرحية تحمل أسمها

كوريا الجنوبية تستضيف القمة العالمية السابعة للسياحة الحضرية

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎