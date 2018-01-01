"الوزراء": لا صحة لرصف شارع المعز وإزالة طابعه التاريخى

كشف تقرير مركز معلومات الوزراء حقيقة ما نشرته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور تُفيد بتعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتي كانت تتميز بالطابع التاريخي، وتواصل المركز بالتواصل مع وزارة الثقافة، التي نقت صحة تلك الأنباء.



وأكدت الوزراة أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تماما من الصحة، إذ إن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هي لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، حيث كان في الأصل مرصوفًا بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.



وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليّا على خطة لتنمية أحياء القاهرة التاريخية بالكامل من خلال جهاز التنسيق الحضاري، ومنها شارع باب الوزير والتي ستشمل تغطية ترميم المباني الأثرية ومعالجة المباني السكنية والتجارية وأرضيات الشوارع كما هو الحال بشارع المعز، مؤكدة الوزارة على حرصها التام على الحفاظ على المعالم التاريخية لشارع المعز الذي يعد واحدًا من أهم شوارع مصر التاريخية والأثرية.



وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمواطنين بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة.