الحكومة تكشف حقيقة بيع 46 فيلا بمركز مارينا العلمين للأكابر

نفى مركز معلومات الوزراء حقيقة ما تداولته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن شائعة بيع وزارة الإسكان، 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حاليّا بمركز مارينا العلمين السياحي للأكابر، وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع مسئولي وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تماما.



وقالت وزارة الإسكان إنه جارٍ حاليّا تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحي، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسميّا، مثلما يحدث في كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة في كل ما تطرحه من وحدات.



وصرح مسئولو وزارة الإسكان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحي بمركز مارينا العلمين السياحي، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريبًا، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة نحو 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.



وأهابت وزارة الإسكان بمختلف وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة فيما ينشر، لعدم ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة.