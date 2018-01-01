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الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:59 ص

مصرع 8 أشخاص في موجهات مسلحة شمال شرق ميانمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2256251

أعلن الجيش في ميانمار، اليوم الجمعة، أنه قتل ثلاثة رجال وخمس نساء من جماعة عرقية مسلحة خلال مواجهات بشمال شرق البلاد في وقت سابق الشهر الجاري، ويتعارض بيان الجيش مع رواية حركة "جيش تا أنج للتحرير الوطني" للأحداث، حيث ذكرت الحركة يوم الإثنين الماضي أن الجيش الميانماري احتجز خمس مسعفات خلال كمين يوم 11 يوليو الجاري وقتلهن بالرصاص.

وجاء في بيان قائد الجيش الذي نشره في صفحته على موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث ثلاثة رجال وخمس نساء يرتدون ملابس عسكرية مموهة بعد المواجهات التي نشبت مع ثلاثين جنديا من جيش تا أنج للتحرير الوطني في مدينة نامخام شمال ولاية شان.

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالمناوشات التي وقعت مع متمردي جيش تا أنج للتحرير الوطني يوم 11 يوليو، فإن لجنة المعلومات الصحيحة التابعة للجيش الميانماري نشرت المعلومات الحقيقية بشأن مقتل خمس نساء خلال المناوشات".

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يشارك فيه جيش تا أنج للتحرير الوطني مع جماعات عرقية مسلحة أخرى في مؤتمر سلام دعت إليه الزعيم الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي في عاصمة البلاد.

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