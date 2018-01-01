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الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:48 ص

ماذا تعني الشجاعة.. وما علاقتها بمنطقة الراحة؟

الكاتب الأمريكي مارك
الكاتب الأمريكي "مارك توين
وفاء النجار
dostor.org/2256244

يقول الكاتب الأمريكي "مارك توين " الشجاعة هي مقاومة الخوف، والسيطرة عليه، وليست انعدام الخوف.

وفيما يلي نستعرض مقتطفات من أهم ما قيل عن الشجاعة:
• الشجاعة أهم الصفات الانسانية فهي التي تضمن باقي الصفات ـــ الفيلسوف آرسطو
• لا تنحصر الشجاعة في ساحات المعارك أو خوض سباق السيارات أو إلقاء القبض على لص تسلل إلى منزلك، فالمحك الحقيقي للشجاعة غير ذلك، فهو يتجسد في اختبارات داخل النفس ومنها أن تبقى على إخلاصك في السر كما هو في العلن، وتتحمل الألم حينما لا يكون حولك أحد، وأن تبقى على موقفك مهما أسيء فهمك. ـــ تشارلز سويندول
• الحياة قاسية، ولا تكون عادلة على الدوام، تلك هي الحقيقة سواء أعجبنا هذا أو لم يعجبنا، ولا يترك لنا هذا الواقع القاسي أحيانًا سوى خيار واحد: إما أن نتألم ونشكو ونخضع لقسوة تلك الحياة، وإما أن نقبلها كتحد ونظهر شجاعة تحقيق أقصى استفادة منها. ( الكاتب الأمريكي هال إيربان)
• إذا طلب مني أن أسدي نصيحة وحيدة ينتفع منها كل البشر لكانت على النحو التالي: توقع المصاعب كجزء محتم أن تصادفه في حياتك وحينما تحدث لا تحن رأسك أمامها ، بل واجهها بجرأة وتحدها بأن تقول: "سأكون أكبر منك، ولن يكون بوسعك أن تقهريني". (آن لاندرز)
• مما يثير فضول المرء أن الشجاعة الجسدية شائعة في عالمنا بينما تندر الشجاعة الأخلاقية. (مارك توين)
• ما الذي كنا سنصير إليه لو لم نتحل بشجاعة القيام بما هو جديد؟ ( فان جوخ)
• الشجاع هو من يتحمل نتائج عمله ـــ حكمة قديمة
• تعني لنا الشجاعة الأخلاقية القدرة على التغلب على مخاوف العار والإهانة من أجل أن نستطيع الإقرار بالخطأ، وأن نعترف بما هو غير صائب، وأن نرفض التكيف مع الشر، وأن نرفض الظلم، وأن نقف في وجه أي نظام غير أخلاقي أو أهوج. - (الكاتب ويليام أيان ميللر)
• من لا يجد في نفسه الشجاعة الكافية للمخاطرة فلن يحقق شيئًا في حياته ــــ محمد علي كلاي
• العقول الشجاعة دائما تفكر ــــ الناقد المسرحي البريطاني جيريمي كولير.
• الشجاعة الحقيقية هي في القدرة على ضبط الأعصاب ـــ الكاتب الاسكتلندي توماس كارليل
• الخير ينتصر في كل القضايا والمواقف وذلك حينما يظهر الناس شجاعة نصرته.
• ستتحقّق كل أحلامك إذا كنت تملك الشجاعة لمطاردتها. (والت ديزني)

منطقة الراحة وشجاعة القدرة على التغيير:
هي حيز شخصي وأسلوب سلوكي نرتاح إليه سواء كان جيدًا أو سيئًا بالنسبة لنا، ونحن لا نعاني القلق أو الخوف أو المخاطر بداخل تلك المنطقة، لذا يكون من السهل البقاء بداخلها وهذه العادات حتى وإن كانت سيئة كالتدخين ونهم الطعام والشكوى فمن المريح تكرار السلوك السلبي عن التخلي عنه لأن التغيير يتطلب شجاعة ومخاطرة وتعب وعمل شاق.

• إذا تحلينا بشجاعة الخروج من منطقة راحتنا، لكي نخاطر بالخسارة ونواجه الفشل فقد نصبح أفضل وأقوى. وإذا فشلنا فسيكون أمامنا خيار مهم : إما أن نتوقف ونيأس وإما أن نتعلم من الخطأ ونجرب من جديد فمع ألم الفشل في الحياة تتولد أفضل خبراتها وأعظم مصادر تجديد القوة. ـــ "هال ايربان"
• أخرج من منطقة الراحة فلن تنضج ما لم تكن مستعدًا للإحساس بعدم الارتياح وأنت تجرب شيئًا جديدًا. - براين تراسي
• لن تكبر ما لم تخطو بضع خطوات بعيدًا عن منطقة راحتك. الكاتب " هال ايربان"
• لن تتمكن من تحقيق شيء في هذه الدنيا – رجلًا كنت أم أمرأة – ما لم تتحل بالشجاعة، فالشجاعة والشرف هما أعظم الصفات العقلية. - جيمس آلين

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