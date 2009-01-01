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الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:46 ص

البنك الدولى: مليار شخص حول العالم بلا كهرباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل
dostor.org/2256242

قال تقرير صادر عن البنك الدولي إن مليار شخص ما زالوا يعيشون دون كهرباء في العالم، لكن بلدانا معينة بدأت اعتماد نُهج جديدة للتوسع في خدمات الكهرباء لتصل إلى ملايين المواطنين في السنوات القليلة الماضية.

وبلغ عدد من يحصلون على الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء أصبح يتجاوز نمو السكان لأول مرة، وفي جنوب آسيا، لم يكن التقدم بهذه السرعة من قبل.

وأضاف التقرير ما زال هناك الكثير الذي يتعين عمله لحصول الجميع على خدمات الكهرباء بحلول عام 2030، كما ورد في الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.

ويعزز البنك الدولي سريعا من تمويل برامج الحصول على الكهرباء، مع تنامي الدعم لشبكات الكهرباء الصغرى والمشروعات خارج الشبكة الموحدة.

سابون جاري، التي يسميها السكان المحليون باعتزاز "أفريقيا الصغرى"، تعد واحدة من أكبر أسواق نيجيريا إذ يستطيع المرء أن يجد أي شيء، من الإلكترونيات إلى الملابس إلى الألعاب وحتى المعدات.

اعتادت المحلات هنا الاعتماد على مولدات الكهرباء المكلفة التي تعمل بالديزل، لكن بفضل شبكة مصغرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، يقول أصحاب المحلات اليوم إنهم لا ينفقون سوى نسبة ضئيلة للغاية مما كانوا يدفعونه من قبل للحصول على الكهرباء.

وعلى بعد خمسة آلاف ميل (ثمانية آلاف كيلومتر) بجزيرة مونبورا النائية في بنغلاديش، تدير لهوتا خاتون مشروعها الخاص للحياكة من غرفة نومها بفضل شبكة صغيرة للطاقة الشمسية أقيمت على الجزيرة. ومنذ عام 2016، أصبح لديها مصدر مضمون للحصول على الكهرباء يساعدها على العمل ليلا بعد أن يخلد أطفالها للنوم.

سابون جاري ومونبورا هما نموذجان لمجتمعات مماثلة في شتى أنحاء العالم باتت أكثر إنتاجية ورخاء من خلال الحصول على الكهرباء بتكلفة معقولة ومن مصادر مضمونة.

تشكل الطاقة صلب عملية التنمية. فالحصول على الطاقة يجعل المجتمعات أكثر أمنا، ويساعد المشاريع الصغيرة على الازدهار، ويساعد الخدمات الأساسية، كالمدارس والعيادات، على العمل. كما يساعد على توفير البيئة المواتية للاستثمار والصناعات الجديدة التي تحفز النمو وتدر فرص عمل على الاقتصاد كله.

يعمل البنك الدولي باستمرار مع الحكومات لتصميم الحلول الملائمة التي تناسب الاحتياجات الخاصة لكل بلد من الطاقة. هذه الأساليب التي تتولى البلدان قيادتها تحقق نجاحا.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يجذب مشروع جديد لتوفير الكهرباء في نيجيريا يتكلف 350 مليون دولار استثمارات خاصة تقدر بنحو 410 ملايين دولار، وأن يخلق سوقا نشطة للشبكات الصغيرة ولحلول الطاقة بعيدا عن الشبكات الرئيسية.

في كينيا، يدعم البنك الدولي مشاريع تقدر بأكثر من 1.3 مليار دولار من الاستثمارات في توليد ونقل وتوزيع الطاقة بعيدا عن الشبكات الرئيسية، مما ساعد البلاد على زيادة معدلات الحصول الكهرباء بأكثر من الضعف من 23% عام 2009 إلى 56% عام 2016، وتم تصميم مشروع جديد مستقل عن الشبكة الرئيسية لتوفير الخدمة لنحو 240 ألف أسرة أخرى تعيش في المناطق الأبعد والأكثر فقرا.

وفي بنجلاديش، يدعم البنك الدولي أكبر برنامج للطاقة الشمسية المستقلة عن الشبكة الرئيسية، إذ يمد أكثر من أربعة ملايين شخص بالطاقة من خلال أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، وألف طلمبة ري تعمل بالطاقة الشمسية، و13 شبكة كهرباء صغرى تعمل بالطاقة الشمسية. الآن، بات أكثر من 18 مليون شخص في بنغلاديش يمتلكون مصادر مضمونة للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال هذا البرنامج.

إجمالا، ساعد البنك الدولي على تقديم خدمات الكهرباء المطورة لأكثر من 45 مليون شخص في الفترة بين 2014 إلى 2017.

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