القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

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09:49 م

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05:52 م

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04:26 م

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05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
الأبراج اليوم
الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:46 ص

حظك اليوم الجمعة 20 /7 /2018 لجميع الأبراج الفلكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2256241

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، لكافة الأبراج على النحو التالي:

الحمل

مهنيا: طبعك المتقلب لن يسعفك كثيرًا في التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك.
عاطفيا: حاول أن تكون صريحًا جدًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، ولن تنطلي عليه ألاعيبك.
صحيا: تبدو على وجهك علامات السعادة وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها طويلًا.

الثور
مهنيا: ثق بقدراتك إلى أقصى الحدود، ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك وإحباطك.
عاطفيا: تلتقي الشخص الذي تحلم به هذا اليوم، فتشعر بارتياح معه وتمضيان معًا أجمل الأوقات.
صحيا: تخصص هذا اليوم لممارسة رياضة الدراجات الهوائية مع مجموعة من الأصدقاء.

الجوزاء
مهنيا: الأعمال تسير كما هو مخطط لها، ويجعل هذا اليوم الأمور أكثر وضوحًا ويحثك على العمل الجدّي والوعي.
عاطفيا: نظرات الشريك تزعجك، وتدفعك إلى القيام بردّ حاسم لقطع الطريق أمام شكه في جدية علاقتكما.
صحيا: لازم البيت إذا شعرت بعوارض الزكام، فالطقس البارد يسهم في تأزيم الوضع.

السرطان
مهنيا: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذانًا صاغية.
عاطفيا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك، وتظهر النتائج سريعًا وتكون راضيًا وسعيدًا جدا.
صحيا: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود.

الأسد
مهنيا: لا تعرّض سمعتك للأذى ولا سلامتك للخطر، كن حريصًا على أعمالك وانتبه من غدرات الآخرين.
عاطفيا: لن تخسر الرهان مع الشريك، تريث بعض الشيء بانتظار عبور العاصفة لتنهض مجددًا وتنطلق نحو الأفضل.
صحيا: الصداع المتكرر في المدة الأخيرة لا يدعو إلى القلق، لكن من الافضل أن تستشير طبيبك.

العذراء
مهنيا: لا تدفع الأمور نحو المواجهة المباشرة في العمل، لكن الظروف في مصلحتك في الوقت الحالي.
عاطفيا: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة.
صحيا: اتخذ خطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تنفيذها.

الميزان
مهنيا: تمتلئ قوة وحيوية وطموحًا ولا تعرف معنى الراحة وتخوض مغامرات وتفتح أبوابًا مغلقة وتحلم.
عاطفيا: لا تحاول أن تلزم الصمت وأن تخفي بعض الأفكار والمخططات عن الشريك، بل ابحث معه الدوافع الحقيقية.
صحيا: تواجه بعض المشاكل في الإمعاء، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف العلاج المناسب.

العقرب
مهنيا: تناقش بهدوء وبحماسة وبثقة، وقد تفاجئ الخصم بثبات مواقفك وبمتانة أعصابك وبذكائك الحاد.
عاطفيا: إذا وجدت أن الصفات التي يتمتع بها الشريك مؤثرة، فإنك تضطر إلى معاملته بالمثل.
صحيا: إنتبه إلى صحة الأولاد وخصوصًا في هذا الشهر الذي قد يفاجئهم بضربات شمس تسبب لهم وعكة صحية.

القوس
مهنيا: حين تعمل بجهد كبير فإنّ الجميع يسعى إلى أن تنال حقك، وهذا يشعرك بارتياح وسعادة كبيرة.
عاطفيا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك قد تبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.
صحيا: كن على ثقة أن الحمية التي ما زلت تتبعها تفيدك على المدى المنظور، والنتائج قريبة ومبشرة.

الجدي
مهنيا: لا تترك المجال لزملائك ليتمكنوا من مجاراتك، بل حاول أن تحافظ على النجاح الذي حققته لنفسك.
عاطفيا: عليك أن تخرج من الوحدة والعزلة، والشريك يكون مساعدًا في هذا المجال إلى حد كبير.
صحيا: لا تجاري الآخرين في إهمال صحتهم، بل انتبه إلى نفسك ودارها بالتي هي أحسن.

الدلو
مهنيا: تناقش قضية قد يكون لها علاقة بمهنتك، تجّنب النزاعات التي قد تكون شديدة جدًا هذا اليوم وتتطوّر إلى الأسوأ.
عاطفيا: يوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدة، لكن بعض التنازلات يحدّد أفق العلاقة بينكما لاحقا.
صحيا: من الناحية الصحية، يجب توخي الحذر من حدوث بعض المشاكل الصحية بالإضافة إلى الحذر من حادث بسيط.

الحوت
مهنيا: تتطور الأمور إيجابيا لمصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.
عاطفيا: تجد نفسك أحيانا مجبرا على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة.
صحيا: ردود الفعل الغاضبة غالبا ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية.

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