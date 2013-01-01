حكم جديد بسجن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم حكما بالسجن لمدة ستة أعوام بحق الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك كون هيه، لإدانتها بتهمة استلام أموال من الاستخبارات الوطنية، كما تم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين لتدخلها في الترشيح الانتخابي، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم.



يشار إلى أن الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة تقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 24 عاما بسبب الفساد وإساءة النفوذ.



وفي أوائل يناير الماضي، اتهمت النيابة العامة بارك بتهم إضافية تشمل الرشوة والاختلاس وإهدار أموال الدولة لتقبّلها بشكل غير مشروع مبلغ 3.5مليار وون (3.2 مليون دولار) من وكالة الاستخبارات الوطنية بين مايو عام 2013 وسبتمبر 2016.



وتم اتهام بارك كون هيه بإنفاق بعض الأموال لاستخدامها الخاص، بما في ذلك فواتير الهواتف السرية وتكاليف صيانة مسكنها الخاص في جنوب سول والعلاج الطبي، كما استخدمت الأموال أيضا للحوافز والمكافآت للمساعدين المقربين منها.



وطلبت النيابة العامة من محكمة الاستئناف في سول، اليوم، بالحكم على الرئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن لمدة 30 عاما في سلسلة من اتهامات الفساد في فضيحة أدت إلى الإطاحة بها العام الماضي.



وتم توجيه اتهامات للرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بالتآمر مع إحدى صديقاتها لإجبار مجموعات أعمال كبيرة، بما في ذلك شركة سامسونج، على التبرع بـ 4ر77 مليار وون إلى مؤسستين تحت سيطرة صديقتها.



وتقول الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة إن المحاكمات "ذات دوافع سياسية"، مشيرة إلى أنها لا تخضع لمحاكمة عادلة، وبذلك تقضي الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة 32 عاما في السجن بتهم الفساد.