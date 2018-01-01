القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:26 ص

دان كوتس يطالب بالتصدي لأى تدخل روسي في الانتخابات البرلمانية

دان كوتس
دان كوتس
أ ش أ
dostor.org/2256235

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، إنه ينبغي على واشنطن التصدي بقوة لحماية الانتخابات البرلمانية المقبلة من أى تدخل روسي، مضيفًا: "لا يعلم ما حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هيلسنكي".

وأشار إلى أن جميع الأدلة تشير إلى وقوف روسيا وراء التدخل بالانتخابات الرئاسية لتقويض المسار الانتخابي والقيم الأمريكية.

تأتي تصريحات مدير المخابرات الأمريكية على هامش إعلان البيت الأبيض طلب ترامب من مستشار الأمن القومي دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن في الخريف.

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