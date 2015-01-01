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الجمعة 20/يوليه/2018 - 09:24 ص

"ميركل" تجيب على أسئلة الصحفيين بشأن الهجرة قبل عطلتها الصيفية

ميركل
ميركل
وكالات
dostor.org/2256233

تجيب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، على أسئلة الصحفيين في مؤتمرها الصحفي التقليدي الذي تجريه سنويا قبيل العطلة الصيفية في العاصمة برلين، ومن الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يدور حولها المؤتمر سياسة الهجرة والخلاف الذي استمر أسابيع بين حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقها الأصغر في التحالف المسيحي، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يتزعمه وزير الداخلية هورست زيهوفر.

وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، توصلا إلى حل وسط ينص على قصر حالات رد مهاجرين من عند الحدود الألمانية-النمساوية، الذي يطالب به زيهوفر، على عدد محدود من المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق مهدد بالفشل حال أخفق زيهوفر في إبرام اتفاقيات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإعادة طالبي اللجوء المسجلين لدى هذه الدول.

ومن المرجح أن يُطرح على "ميركل" خلال المؤتمر الصحفي أسئلة حول قدرة ائتلافها الحاكم على معالجة الخلافات.

ومن المنتظر أيضا أن يدور المؤتمر الصحفي حول موضوع الديزل وحظر سيرسيارات ديزل في بعض المناطق.

يذكر أن ميركل، التي اتمت عامها الرابع والستين يوم الثلاثاء الماضي، انتهجت مواقف حادة ضد شركات السيارات على خلفية فضيحة الديزل.

وبدأت الفضيحة عندما اعترفت شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات بالتحايل على اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها التي تعمل بوقود الديزل فى الولايات المتحدة في سبتمبر 2015.

ويزداد استياء أصحاب سيارات الديزل حاليا، خاصة بسبب عدم تأكدهم مما إذا كان سيجرى توسيع نطاق حظر سير سياراتهم في ألمانيا.

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