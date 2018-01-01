المتحدث العسكرى: طائرة أوكرانية هبطت اضطراريا قرب مطار العلمين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، إن طائرة مدنية أوكرانية من طراز "أنطونوف- 26" كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان، هبطت بشكل اضطراري قرب مطار العلمين.



وأضاف المتحدث، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطائرة اضطرت للهبوط على مسافة نحو 48 ميلا من مطار العلمين المدني، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، بسبب عطل فني في محركاتها.



وأكد أنه تم تقديم المساعدة الطبية لركاب الطائرة وعددهم 6 أشخاص، وهم في حالة جيدة حاليا، وتقوم مجموعة فنية مدنية، بفحص الطائرة بعد الحادث، لتحديد أسباب العطل وإصلاحه.