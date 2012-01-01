"دينية النواب" تبحث توقف رواتب 3 آلاف عامل بـ"الأوقاف" الثلاثاء

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء ثروت سويلم، بشأن توقف رواتب 3 آلاف عامل بوزارة الأوقاف تم تعيينهم عام 2012 وتوقفت رواتبهم فى شهر أغسطس 2015.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هانى محمد حسن النواصرة، بشأن تضرر المستفيدين من إسكان مبارك للشباب التابعة لوزارة الأوقاف المصرية من المغالاة فى القيمة الإيجازية.



وتستكمل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن عدم التزام هيئة الأوقاف المصرية مع أهالى محافظة قنا الحاجزين بعدد 120 شقة ببرج النورس والفردوس بمدينة قنا.