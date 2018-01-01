"محلية النواب" تبحث 25 طلب إحاطة الثلاثاء المقبل

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، 25 طلب إحاطة.



ومن أبرز هذه الطلبات، طلب إحاطة بشأن توقف العمل بكوبرى أبو تيج – ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيو، وطلب إحاطة من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن تهالك وانهيار الطرق والشوارع الداخلية بمركزى الفتح وأبنوب – محافظة أسيوط، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وتبحث اللجنة أيضًا طلب إحاطة بشأن استكمال كوبرى أبو تيج بمحافظة أسيوط إذ إنه يربط بين عدة مراكز بالمحافظة ويعد استثمارا ضخمًا لبناء الصعيد، وطلب إحاطة بشأن القيام برصف شارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف بصورة شبه سنوية، ما يعد إهدارًا للمال العام.



وآخر بشأن إحلال وتجديد كوبرى الديابية البحرية المار على مصرف مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسام العمدة، الأول: بشأن تأخر رصف الطرق الترابية بمركز سمسطا محافظة بنى سويف، الثانى: بشأن تهالك طريق سمسطا – سدس الذي يربط مركز ومدينة سمسطا بمركز ومدينة ببا – محافظة بنى سويف، الثالث: بشأن عدم إسناد عملية إحلال وتجديد كوبرى السلخانة الواقع غرب مدينة سمسطا – محافظة بنى سويف، للمقاول على الرغم من اعتماده بالخطة السنوية للمحافظة.