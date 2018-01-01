وزيرة التخطيط تبحث آليات تطبيق التنمية المستدامة بنيويورك

التقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الخميس ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنيويورك وتناول الطرفان النقاش بشأن آليات تطبيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، باعتبارها النسخة الوطنية من النسخة الأممية والإنجازات التي حققتها مصر في هذا الشأن.



وتناولت السعيد الحديث عن التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمبادرات التي تم اتخاذها للتغلب على تلك التحديات إذ تناولت الحديث بشأن الحوكمة مؤكدة أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يتطلب مساندة ودعم فيما يخص تمكين الحوكمة إلى جانب العمل على تطوير المهارات وبناء القدرات البشرية.



وأشارت السعيد إلى الدور الذي تقوم به الحكومة في هذا الشأن موضحة أن وزارة التخطيط عقدت زنظمت العديد من البرامج التي تهدف إلى بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءاتهم فضلًا عن البرامج الخاصة بالشباب وتأهيلهم للقيادة إلى جانب العديد من الدورات وورش العمل التي تسعى وزارة التخطيط إلى عقدها بشكل منظم بهدف التشجيع على الابتكار ومشاركة الشباب في تحديث ومتابعة إنجازات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى دور المعهد القومي للإدارة في توفير البرامج التدريبة اللازمة فيما يخص بناء القدرات والتأهيل علي القيادة.



وتناولت وزيرة التخطيط الحديث عن سبل تعبئة الموارد وتوفير التمويل اللازم والمستدام لتنفيذ خطط التنمية على المدي المتوسط والتي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة إذ أشارت إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر لما له من مساهمة إيجابية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب فضلًا عن دوره كأحد اليات التمويل المستدام باعتباره أحد النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو مشددة على أهمية تسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.



وأضافت السعيد أن المتابعة والرصد الدائم للنتائج المحققة من الخطط الموضوعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تمكين بيئة الحوكمة التي تشمل أيضا حوكمة البيانات وتصنيفها وتوفير التمويل المستدام تعد عوامل رئيسه في تحقيق التنمية المستدامة.