القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:56 ص

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
مصر
الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2256198

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
وسط الدلتا 25 36
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 35
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
العريش 22 32
رفح 21 31
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
رأس سدر 27 36
نخل 20 36
نويبع 28 36
طابا 21 35
كاترين 22 33
الطور 26 35
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 37
بني سويف 25 37
المنيا 25 37
أسيوط 26 38
سوهاج 26 40
قنا 26 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 27 41
الوادي الجديد 24 42
شلاتين 28 42
أبورماد 29 41
رأس حدربة 29 41
حلايب 30 40

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير

منذ حوالي 20 ساعة

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

منذ اسبوع

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ اسبوع

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

الآن

"نورهان" فى دعوى نفقة: باع كل ذهبى وصرفه على المخدرات

"نيمار" على أعتاب الرحيل لريال مدريد.. وسان جيرمان يحدد البديل

نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الأكثر قراءة

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

ads
نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

كشكول

التعليم : أسئلة مدارس المتفوقين مطابقة للمواصفات المركز القومي

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة «الأهرام الكندية»للثانوية المصرية

اعلان نتائج أقسام العمارة والميكانيكا في هندسة الأزهر

مسئول "بخريجي الأزهر": نؤهل علماء ليبيا لمواجهة التطرف

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

الأمصار

ياسمين علي تصرف جمهور قرطاج عن أبّو بـ"3 دقات"

قريبا.. علاج جديد لمرضى الزهايمر

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

أعداد فهود الثلج تتزايد في أنحاء الصين

دموع تمثال السيدة العذراء.. لغز حيّر الكنيسة في المكسيك

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

روسيا تبدأ فى صنع سيارات تقودها قوة التفكير 2021

تعرف على أغلى 10 أجنحة فندقية فى العالم

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎