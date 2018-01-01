القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:13 ص

مدرب ليفربول يشتكى من جدول المباريات الدولية

يورجن كلوب
يورجن كلوب
وكالات
dostor.org/2256195

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الأندية سيكون عليها التعامل مع إرهاق لاعبيها إذ ستتسبب زيادة عدد المباريات الدولية في مشاكل للفرق التي تعاني بالفعل في محاولة التأقلم مع الموسم المحلي.

وكان دوري الأمم الأوروبية، أخر بطولة دولية تضاف إلى جدول المباريات إذ تتنافس المنتخبات في دور المجموعات ما بين سبتمبر ونوفمبر المقبلين على أن تقام المباراة النهائية في يونيو.

وأضاف "كلوب" للصحفيين: «هذا موقف صعب للتعامل معه وفي المستقبل يجب تغيير ذلك.. اللاعبون خاضوا كأس العالم ثم دوري الأمم وفي الصيف المقبل ستقام المباراة النهائية وهو أمر جنوني.. كل شيء أصبح مهما في كرة القدم الآن وعلينا التعامل مع إرهاقهم».

ويقود "كلوب" ليفربول في جولته في الولايات المتحدة؛ استعدادا للموسم الجديد وتبدأ بمواجهة بروسيا دورتموند في كأس الأبطال الدولية يوم الأحد المقبل.

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