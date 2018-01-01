كاتب فلسطينى: إسرائيل تشبه الدولة النازية وتنظيم داعش الإرهابى

وصف الكاتب الفلسطينى والمقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون، تمرير قانون القومية بأنه أطلق رصاصة الرحمة على عملية التسوية والسلام، وهذا يعنى أن الاحتلال الإسرائيلى لا يقبل التعايش وأنه لا يريد إلا دولة يهودية خالية من أى عنصر آخر وهذا يعنى أنها دولة عنصرية.



وأضاف المدهون: أن إسرائيل تشبه إلى حد كبير الدولة النازية التى أقيمت في ألمانيا والتى كانت ترتكب العديد من الجرائم الوحشية، كما تشبه إلى حد بعيد كيان داعش الإرهابى الذى استمر سنوات، لافتا إلى أن الامتياز الذى تعطيه هذه الدولة اليوم لليهود سيعجل نهايتها، لأنها ستعزز دور المفاصلة بشكل أو بآخر.



وأكد المدهون أن هذا القانون لن يلغى حقيقة الأشياء وطبيعتها، فيتواجد على أرض فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر أكثر من 7 ملايين فلسطينى والآن عدد الفلسطينيين على هذه الأرض أكثر من اليهود، مشددا على أن الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ومن الصعب زحزحته، وكل الامتيازات التى سيتمتع بها الاحتلال الإسرائيلى لن تغنيه شيئا عن تمسك الأطفال الفلسطينيين بأرضهم.



وعن علاقة القانون بالتصعيد داخل طاع غزة، قال المدهون إن هذا القانون لن يكون له تأثير على التصعيد فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن التصعيد مرتبط بأمور سياسية وميدانية، موضحا أن هذا القانون له بعد استراتيجى عقائدى ولكن ربما يدفع إلى الوحدة الفلسطينية لأنه بلا شك سيقتل عملية السلام.



وأضاف المدهون، أنه ليس أمام الفلسطينيين إلا الوحدة أمام هذا الخطر الداهم فلم يصبح خطرا سياسيا فقط بل أصبح خطرا وجوديا وعنصريا ويجب على الجميع الانتباه إليه، ومواجهته يكون بالوحدة والذهاب إلى حكومة وحدة وطنية وترتيب البيت الفلسطينى الداخلى وإعلان رفضه وسحب الاعتراف من قبل منظمة التحرير بدولة إسرائيل لأن هذه الدولة العنصرية لا يمكن الاعتراف بها.



وتابع، أيضا يجب على الفصائل الفلسطينية وحماس أن تقوم بفتح صفحة جديدة مع المنظمة، والذهاب إلى ترتيب البيت الفلسطينى لأن هذا هو الخيار الأفضل، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يحتاج إلى ردود عسكرية بل يحتاج إلى ردود استراتيجية وتعزيزية تعزز الواقع الفلسطينى وتدعم الشعب الفلسطينى في أراضي 48، تدعم فلسطينية القدس والضفة الغربية.



وأكد المدهون أن الفلسطينيين الآن أمام معركة ثقافية معركة عنصرية معركة هوية والجميع يجب عليهم إدارك أننا بحاجة إلى الوحدة وإلى تراث، بالإضافة إلى استنفار الدبلوماسية والعلاقات الفلسطينية الخارجية لحشد رأى عام دولى ضد هذه الدولة العنصرية.

