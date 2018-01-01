سانشيز يحل مشكلة تأشيرة دخول الولايات المتحدة وينضم لجولة يونايتد

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن المهاجم اليكسيس سانشيز سينضم إلى الفريق في جولته في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد بعدما حل اللاعب التشيلي مشكلة التأشيرة.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سانشيز لم يحصل على تأشيرة دخول بسبب صدور حكم ضده من محكمة اسبانية في فبراير بالسجن لمدة 16 شهرا مع إيقاف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي.



وأبدى جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في وقت سابق من الأسبوع الحالي قلقه من استبعاد اللاعب من الرحلة إذ يعاني الفريق من غياب عدة لاعبين بسبب حصولهم على راحة بعد انتهاء كأس العالم.