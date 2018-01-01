الشركات الأمريكية فى الصين تشعر بالفعل بتأثير الحرب التجارية

قالت مجموعة صناعية كبرى في الصين، اليوم الجمعة، إن الشركات الأمريكية في الصين تشعر بالفعل بآثار سلبية جراء حرب تجارية متصاعدة.



وقال ويليام زاريت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن سيكولوجية النزاع التجاري لها بالفعل تأثير كبير".



وتابع: "الشركات في خطوط الإنتاج المستهدفة تشعر بالقلق إزاء زيادة التعريفات، في حين أن شركات أخرى تخشى أنه يمكن ضربها في الجولات اللاحقة من التعريفات".



تمثل المجموعة التجارية حوالي 900 شركة في الصين بما في ذلك سوني وكوكا كولا وسيتي بنك. وقال زاريت إن "ما يقرب من 80 بالمئة" من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية أفادوا بأن التعريفات ستؤثر على عملياتهم في الصين بطريقة ما.



وفي أوائل يوليو، فرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما جمركية على سلع بقيمة 34 مليار دولار، وهددت الولايات المتحدة في وقت لاحق بفرض تعريفة إضافية على سلع بقيمة 200 مليار دولار.