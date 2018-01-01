غرق 8 فى انقلاب قارب بولاية ميزورى الأمريكية

لقي ثمانية أشخاص حتفهم ولا يزال عدد آخر في عداد المفقودين بعد أن انقلب قارب سياحي وغرق في بحيرة بولاية ميسوري الأمريكية، حسبما قال قائد الشرطة المحلية.



وقال دوج رادار في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية "لدينا ثماني حالات وفاة مؤكدة.. بعض الناس لا يزالون في عداد المفقودين."



وأكد قائد الشرطة أن عمليات الإنقاذ مستمرة قائلا إنه سيكون وضعا "صعبا". ورفض التعليق على ما إذا كان هناك أطفال من بين القتلى.



وقال "ستكون (عملية الإنقاذ) طوال الليل وحتى الغد.. سنظل نعمل علي هذا." واضاف "اعتقد ان الحادث وقع بسبب الطقس".



وقد أفاد مسؤولون محليون بأن القارب كان يقل نحو 30 شخصًا وأنه غرق في بحيرة تيبل روك بولاية ميسوري خلال طقس عاصف.