القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
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اقتصاد
الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:19 ص

الصين تخفض قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار

الصين تخفض قيمة صرف
وكالات
dostor.org/2256185

خفض البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، على خلفية جولة أخرى من تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشكل حاد قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2017، وجاء ذلك وفقًا الهيئة التنظيمية.

وحدد البنك المركزي سعر صرف اليوان بـ6.7671 لكل دولار، وهذا أعلى من 605 نقطة من متوسط التحديد، الذي أعلن عندما شكل سعر الصرف 6.7066 للدولار الواحد.

وتعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في التجارة مع الصين، واتهمت واشنطن أكثر من مرة بكين بتخفيض قيمة "اليوان" بشكل مصطنع مقابل الدولار، الأمر الذي يحفز الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو الجاري.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 15 يونيو الماضي، عن فرض رسوم استيراد بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين، تقدر بـ 50 مليار دولار سنويًا.

وردت الصين بإعلانها فرض رسم استيراد بنسبة 25 بالمئة على سلع مستوردة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار اعتبارا من 6 يوليو الجاري.

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