روسيا تبدأ فى صنع سيارات تقودها قوة التفكير 2021

تبدأ روسيا بحلول عام 2021 في الإنتاج الصناعي لسيارة تتحكم فيها الإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ.



وسيساعد هذا الأمر في تحسين نوعية الحياة للمواطنين الذين يعانون من الشلل الدماغي وإصابات الدماغ والتصلب وتشوهات الأطراف.



وقد كشف الخبراء في جامعة "لوباتشيفسكي" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية عن نموذج تجريبي لتلك السيارة في معرض "إينوبروم"، في مدينة يكاترينبورغ الروسية.



وقال رئيس إدارة محافظة نيجني نوفغورود الروسية بالنيابة، غليب نيكيتين، إن عدد المواطنين الروس المصابين بأمراض الدماغ والأطراف بلغ في روسيا نحو 13 مليون شخص، ويمكن لهذا الابتكار، الذي رفع عنه الستار في معرض العلماء بجامعة "لوباتشيفسكي"، أن يساعد غالبيتهم.



ولا تختلف السيارة التي يقودها ذوو الاحتياجات الخاصة عن السيارات العادية، ويرتبط نظام قيادتها بمستشعرات مركبة برأس السائق تُحوّل نواياه وأفكاره إلى إشارات كهربائية بيولوجية، وترسلها إلى نظام التحكم في أجهزة السيارة.



وقال رئيس مختبر التكنولوجيا الميكانيكية البيولوجية في جامعة "لوباتشيفسكي"، فاسيلي ميرونوف، إن السيارة التي كُشف عنها في المعرض لها مثيلات في العالم، إلا أن السيارة الروسية تستهلك طاقة أقل من تلك التي تستهلكها المثيلات الأجنبية بنسبة 30-55%، فضلا عن سعرها الأرخص من سعر السيارات الأجنبية المثيلة.