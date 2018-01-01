الجيش اليمنى يشن هجومًا على معقل الحوثين بصعدة

شن الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، هجومًا سريع على مواقع الميليشيات الحوثية التي تتمركز فوق سلسلة مرتفعات وجبال على الخط الإزفلتي المؤدي إلى مركز مديرية كتاف في محافظة صعدة معقل الحوثيين، كما قطع الجيش خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في مديرية باقم شمال صعدة وبالتالي باتت محاصرة من جميع الجهات.



وأفاد العميد رداد الهاشمي قائد لواء فتح 84 مشاة، فى تصريحات صحفية، بأن مجموعات قتالية قامت بالتقدم نحو مواقع الميليشيات الحوثية في كتاف، ودارات اشتباكات عنيفة بين الجانبين تخللها قصف مركز وعنيف من قبل مقاتلات التحالف، وأسفرت عن سيطرة مقاتلي الجيش الوطني على بعض المرتفعات الجبلية الإستراتيجية والإقتراب من وادي آل بو جبارة ومركز دار الحديث للعلوم الشرعية.



وأكد "الهاشمي"، أنه تم تحرير وادي الخراشب والنصرة ووادي الحرماء وجبل الصفراء وأم شداد وكذلك استعادة مدرسة السلام في المنطقة.