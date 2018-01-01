أول تعليق من الرئيس الصينى على زيارته للإمارات

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أمله في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «إن الرئيس الصيني شي جين بينغ تمنى نيابة عن الحكومة الصينية والشعب الصيني، أطيب التمنيات لشعب وسلطات الإمارات العربية المتحدة».



وأضاف البيان: «بعد 34 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية، يحترم البلدين كل منهما الأخر ويتعاملان على قدم المساواة».



وتابع: «العلاقات الثنائية شهدت تطورًا كبيرًا والتعاون العملي في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة».