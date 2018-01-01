رئيس نيكاراجوا يتهم الكنيسة الكاثوليكية بالمشاركة فى انقلاب

استغل رئيس نيكاراجوا دانييل اورتيجا خطابا بمناسبة الذكرى 39 لثورة الساندينستا اليسارية لاتهام الكنيسة الكاثوليكية بالمشاركة في انقلاب ضده، وسط موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة مستمرة منذ شهور.



وقال أورتيجا أمام الآلاف من مؤيديه في العاصمة ماناجوا إن الأساقفة لم يكونوا وسطاء في الأزمة السياسية بل كانوا جزءًا من خطة انقلاب.



وأوضح أورتيجا إن هذا يفقدهم الأهلية في إدارة الحوار الوطني بين الحكومة وزعماء المعارضة ووفقا لتعليمات الحكومة، تم بث خطاب أورتيجا على جميع محطات التلفزيون والإذاعة في البلاد.