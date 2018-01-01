أمريكا تسمح لمئات المهاجرين الصوماليين بالبقاء 18 شهرًا

قالت الإدارة الأمريكية إنها ستسمح لنحو 500 صومالي بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا على الأقل بموجب وضع حماية حصلوا عليه نظرا للصراع في بلادهم.



وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي بأن الصوماليين الموجودين في الولايات المتحدة بموجب وضع حماية مؤقت سيتمكنون من تسجيل أسمائهم مرة أخرى لتمديد هذا الوضع حتى 17 مارس 2020.



ويحق لمن تمنحهم السلطات الأمريكية هذا الوضع العمل بصورة قانونية في الولايات المتحدة وجاء في البيان "بعد مراجعة حثيثة للأوضاع في الصومال مع شركاء من وكالات مختلفة، خلصت الوزيرة (كيرستشن) نيلسن (وزيرة الأمن الداخلي) إلى أن الصراع المسلح الدائر والأوضاع الاستثنائية والمؤقتة التي تسوغ تصنيف الصومال حاليا بوضع الحماية المؤقت مازالت قائمة".



كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أبدت تشككا شديدا في برنامج وضع الحماية المؤقت وأعلنت نهايته بالنسبة للمهاجرين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراجوا والسودان منذ تولي ترامب الرئاسة العام الماضي.