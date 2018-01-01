"بن زايد": زيارة الرئيس الصينى للإمارات تاريخية بكل المقاييس

أعرب ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، عن سعادته بزيارة الرئيس الصينى شي جين بينغ للإمارات، ووصفها بالتاريخية.



وقال "بن زايد" في تغريدة له على تويتر "سعداء بزيارة الصديق العزيز فخامة شي جين بينغ الرئيس الصيني الى الامارات، زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وإزدهارا".



ويزور الرئيس الصيني الإمارات في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والافاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.