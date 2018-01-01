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الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:50 ص

"بن زايد": زيارة الرئيس الصينى للإمارات تاريخية بكل المقاييس

محمد بن زايد
محمد بن زايد
مروة عنبر
dostor.org/2256169

أعرب ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، عن سعادته بزيارة الرئيس الصينى شي جين بينغ للإمارات، ووصفها بالتاريخية.

وقال "بن زايد" في تغريدة له على تويتر "سعداء بزيارة الصديق العزيز فخامة شي جين بينغ الرئيس الصيني الى الامارات، زيارة تاريخية بكل المقاييس وتوثق لمرحلة جديدة من مسارات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يعود على شعبي البلدين نماء وتطورا وإزدهارا".

ويزور الرئيس الصيني الإمارات في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، والافاق الكبيرة لتعزيزها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

"بن زايد": زيارة الرئيس الصينى للإمارات تاريخية بكل المقاييس
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