نيكى ينخفض 0.13% فى بداية التعامل بطوكيو
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
وهبط نيكي 0.13% إلى 22734.56 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12% إلى 1747.48 نقطة.
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
وهبط نيكي 0.13% إلى 22734.56 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12% إلى 1747.48 نقطة.
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