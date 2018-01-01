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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:16 ص

ضبط 58 قضية خلال حملة على ملاهى وبارات الجيزة

ضبط 58 قضية خلال
ندى حمدى - مصطفى حربى
dostor.org/2256141

شنت إدارة مكافحة الآداب بالجيزة حملة مكبرة بالاشتراك مع ضباط شرطة المرافق، استهدفت المحال العامة والملاهي الليلية والبارات والمحال العامة بدوائر أقسام العمرانية، الطالبية، الهرم، العجوزة، لمتابعة مدى التزامهم بأحكام القانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قضايا مزاولة مهنة مدير دون ترخيص، 7 تقديم خمور دون ترخيص، 6 قضايا إدارة ملهى بدون ترخيص، 8 قضايا عدم الإخطار عن تشغيل مضيفات، 5 عدم الإعلان عن فقرة فنية، 18 تحريض على الفسق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

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