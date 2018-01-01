ضبط 58 قضية خلال حملة على ملاهى وبارات الجيزة

شنت إدارة مكافحة الآداب بالجيزة حملة مكبرة بالاشتراك مع ضباط شرطة المرافق، استهدفت المحال العامة والملاهي الليلية والبارات والمحال العامة بدوائر أقسام العمرانية، الطالبية، الهرم، العجوزة، لمتابعة مدى التزامهم بأحكام القانون.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قضايا مزاولة مهنة مدير دون ترخيص، 7 تقديم خمور دون ترخيص، 6 قضايا إدارة ملهى بدون ترخيص، 8 قضايا عدم الإخطار عن تشغيل مضيفات، 5 عدم الإعلان عن فقرة فنية، 18 تحريض على الفسق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.