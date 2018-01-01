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فن
الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:15 ص

تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)

تامر حسنى ونجوم الفن
حسين الجندي
dostor.org/2256140

حرص عدد من نجوم الفن على الحضور لتقديم واجب التهنئة بزفاف السيناريست محمد عبد المعطي على عروسه الإعلامية فرح علي، وذلك باحد الفنادق الكبرى.

وكان من بين الحضور النجم تامر حسني الذي جامل العروسين بالغناء، والنجم هيثم شاكر، واشرف
عبد الباقي، وشيماء سيف، والمخرج محمد سامي، وكريم فهمي.

جدير بالذكر ان "عبد المعطي" قد حقق نجاحات خلال الفترة القصيرة الماضية، وشارك رمضان الماضي بمسلسل" نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان ومن قبله مسلسل" أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق، وقبله مسلسل" نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، كما تميزت فرح في تقديم البرامج الرياضية والمنوعات.

تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
تامر حسنى ونجوم الفن بحفل زفاف محمد عبد المعطى (صور)
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