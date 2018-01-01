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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:09 ص

"المعمل الجنائى" يُحدد مصير عاطل ضُبط بحوزته 2 بندقية خرطوش بالخليفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى حربى - نجلاء رفاعى
dostor.org/2256139

كلفت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، خبراء المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة، القبض على عاطل وبحوزته 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة العقرب أمريكى الصنع، وإعداد تقرير فنى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول النشاط الإجرامى للمتهم.

تعود تفاصيل القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة مفادها أن "شريف.م.ص"، 34 سنة،عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل مسكنه وعثر بداخله على 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم ماركة العقرب أمريكى الصنع، أحدهما "غير مبلغ بسرقتها" والأخرى مطموسة الأرقام، و5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من شخص "لا يمكنه الإرشاد عنه" بمحافظة سوهاج، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

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