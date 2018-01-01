وزير التجارة الأميركى يتوقع استئناف مفاوضات "نافتا" قريبًا

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، عن التفاوض على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، قد يُستأنف قريبًا.



وقال "روس"، إن الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عدّل خطابه بشكل كبير وأعلن بكل وضوح أن فكرة إعادة التفاوض على نافتا وتروقة.



وقبل الانتخابات المكسيكية ساد قلق من إمكان تخلّي لوبيز أوبرادور الشعبوي اليساري عن مفاوضات تعديل الاتفاق.



وأعلن "روس" في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، عن أن فريقًا تابعا للوبيز أوبرادور، يعمل مع الحكومة الحالية على ملف مفاوضات "نافتا" التي يعتقد أنها ستُستأنف سريعًا.



وبعد الانتخابات قال كارلوس أورزوا، الذي من المقرر أن يتولى وزارة المال إن وتيرة إعادة التفاوض على "نافتا"، قد تتسارع بعد الانتخابات التشريعية الاميركية في نوفمبر المقبل.



وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الموقع مع المكسيك وكندا والمطبق منذ عقدين ما لم يتم تعديله.



وبعدما سعى مسؤولون للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات المكسيكية التي أجريت في يوليو، توقفت المفاوضات على خلفية المطالب الأميركية بتصنيع السيارات في كندا أو المكسيك، بشكل رئيسي بأجزاء مصنعة في الولايات المتحدة.



وتخوض المكسيك وكندا نزاعًا مع الولايات المتحدة على خلفية زيادة الاخيرة لرسومها على الصلب والألومنيوم، وردت مكسيكو وأوتاوا برسوم مضادة على بضائع أميركية.



وتتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إلى مكسيكو في 26 يوليو؛ لبحث اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع الرئيس المكسيكي المنتخب، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية.



وستلتقى "فريلاند"، خلال زيارتها الرئيس المكسيكي الحالي أنريكي بينيا نييتو ونظيرها لويس فيديغاراي ووزير الاقتصاد أيلديفونسو جواخاردو.



وسيرافق فريلاند في الزيارة وزير المال الكندي بيل مورنو والوزير الجديد لتنويع التجارة الدولية جيم كار.



ومطلع يوليوالجاري بحث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع لوبيز أوبرادور النية المشتركة في تعديل اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية.