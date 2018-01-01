ترامب: سأصبح أسوأ عدو لبوتين إذا لم تتطور العلاقات بين البلدين

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأنه إذا لم تنجح المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إقامة علاقات جيدة، فإنه قد يصبح أسوأ عدو للرئيس الروسي.



وقال ترامب في مقابلة مع "CNBC": "سأكون أسوأ عدو لفلاديمير بوتين، إذا لم تتطور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".



واختتمت في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.



وأكد بوتين خلال القمة، أن المباحثات مثلت الخطوة الأولى في إزالة الأنقاض عن العلاقات بين البلدين.