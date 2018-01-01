القاهرة : الجمعة 20 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:56 ص

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
عالم
الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:59 ص

ترامب: سأصبح أسوأ عدو لبوتين إذا لم تتطور العلاقات بين البلدين

ترامب
ترامب
مروة عنبر
dostor.org/2256135

صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بأنه إذا لم تنجح المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إقامة علاقات جيدة، فإنه قد يصبح أسوأ عدو للرئيس الروسي.

وقال ترامب في مقابلة مع "CNBC": "سأكون أسوأ عدو لفلاديمير بوتين، إذا لم تتطور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".

واختتمت في هلسنكي، يوم الاثنين الماضي، القمة الروسية الأمريكية، التي استمرت نحو 4 ساعات، وأعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.

وأكد بوتين خلال القمة، أن المباحثات مثلت الخطوة الأولى في إزالة الأنقاض عن العلاقات بين البلدين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

فرنسا: الاتحاد الأوروبى سيرد على أى رسوم جمركية أمريكية جديدة

منذ أقل من شهر

الجيش الليبى يُسيطر على منطقة المغار فى درنة

منذ أقل من شهرين

السفارة السعودية فى روسيا تحذر مواطنيها

منذ أقل من شهرين

مطالب إيطالية بحصار ليبيا بحريًا لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

منذ أقل من شهرين

قمة مكة الرباعية: الاتفاق على منح الأردن 2.5 مليار دولار

منذ أقل من شهرين

إضراب عام فى الأردن احتجاجًا على ضريبة الدخل

الآن

رئيس الوزراء يستجيب لـ«الدستور»: تخصيص 125 ألف فدان للإسكان الاجتماعى ببورفؤاد

خاص.. نص دعوى تطالب أمير قطر بدفع 150 مليون دولار لـ5 من أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

هاني سرى الدين: يجب إعادة هيكلة إدارة "57357" (حوار)

عمر البشير يقيم مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس السيسي

الأكثر قراءة

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

العاهل السعودى يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

كشكول

التعليم : أسئلة مدارس المتفوقين مطابقة للمواصفات المركز القومي

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة «الأهرام الكندية»للثانوية المصرية

اعلان نتائج أقسام العمارة والميكانيكا في هندسة الأزهر

مسئول "بخريجي الأزهر": نؤهل علماء ليبيا لمواجهة التطرف

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

الأمصار

ياسمين علي تصرف جمهور قرطاج عن أبّو بـ"3 دقات"

قريبا.. علاج جديد لمرضى الزهايمر

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

أعداد فهود الثلج تتزايد في أنحاء الصين

دموع تمثال السيدة العذراء.. لغز حيّر الكنيسة في المكسيك

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎