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الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:52 ص

3.57 مليارات مبيعات سوق دبى الحرة النصفية

3.57 مليارات مبيعات
وكالات
dostor.org/2256130

أعلنت سوق دبي الحرة، عن أن مبيعاتها سجلت 3.571 مليارات درهم (1.005 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 10%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعزز توقعات السوق بوصول مبيعاتها إلى 7.400 مليارات درهم (2 مليار دولار) في نهاية العام.

وحافظت منتجات العطور والتبغ على تصدرها قائمة السلع الأكثر مبيعًا، حيث سجلت العطور 534.57 مليون درهم (146.46 مليون دولار)، أي ما يعادل 15% من إجمالي المبيعات نصف السنوية.

بينما زادت مبيعات التبغ 36% بالمقارنة مع العام الماضي، ومستحضرات التجميل 27%، والإلكترونيات 25%، ونفذت السوق، منذ بداية العام وحتى الآن، ما مجموعه 12.769.905 معاملة بيع فردية، بمعدل مبيعات يومي بلغ 20.28 مليون درهم (5.6 مليون دولار).

وأكد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، أن التوسع الجديد الذي شهدته مساحات التجزئة والتطور القائم على أخرى في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين سيسهم دون شك في وصول مبيعات السوق إلى ملياري دولار مع نهاية شهر ديسمبر الذي تحتفل خلاله السوق بالذكرى 35 لتأسيسها.

وأظهرت عمليات البيع في صالات المغادرين بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، والتي تشكل ما نسبته 88% من إجمالي مبيعات السوق، ارتفاعًا بنسبة 11% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة 3.2 مليارات درهم (889.35 مليون دولار).

وواصلت السوق في الربع الثاني من 2018 تعزيز كوادرها بمزيد من الموظفين، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين فيها إلى 6.070 موظفًا، منهم 783 من الجنسية الصينية، يشكلون ما نسبته 13% من إجمالي القوة البشرية العاملة في السوق.

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