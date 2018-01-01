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الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:33 ص

مفاجآت جديدة فى ملتقى الطفل بالمهرجان القومى للمسرح

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
حسين الجندي
dostor.org/2256128

تفتتح د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الملتقي الأول لمسرح الطفل ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الحادية عشرة فى مسرح متروبول.

قال د. حسن عطية رئيس المهرجان أن ملتقى الطفل يتضمن مجموعة من المفاجآت، فبالإضافة الى عرض المسرحية الاستعراضية الناجحة (سنو وايت) بطولة مروة عبد المنعم، وإخراج محسن رزق، فى تمام الساعة السادسة، يبدأ الحفل فى الخامسة مساءا بساحة المسرح الخارجية، بعرض مبهج لاثنين من فنانى تحريك العرائس، ثم فقرة مع الطفلة الموهوبة "رنا عبد الوهاب" عاشقة الغناء والرقص وعازفة الكمان البارعة تقديم الطفلة رتاج ومجموعة من أطفال المسرح.

وأكدت الفنانة عزة لبيب مديرة الملتقي أن هناك مفاجآت يومية لجمهور المهرجان، منها على سبيل المثال حضور وغناء الممثل والمطرب كريم الحسينى الذى سيغنى خصيصا لجمهور المسرح من الأطفال يوم الأحد القادم قبل العرض المسرحي، كما سيستضيف المسرح نحو ثلاثين طفلا من الأيتام يوميا.

الجدير بالذكر أن عروض ملتقي مسرح الطفل بمتروبول بالعتبة بالمجان، مثل كل عروض المهرجان القومى للمسرح.

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