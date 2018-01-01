الخميس.. مناقشة رواية "مزاج حر" بنادى كتاب المركز الثقافى

يُنظم نادي كتاب المركز الثقافي٬ التابع لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع٬ لقاء لمناقشة رواية "مزاج حر" للكاتب محمد الفخراني٬ والصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك في تمام السادسة والنصف٬ من مساء يوم الخميس٬ الموافق 26 يوليو الجاري.



يذكر أن "الفخراني" يتنقل في روايته الأحدث٬ في تجواله عَبْرَ الزمان والمكان، ويصير كل شيء ممكنًا، يصادف شخصيات لها ألعابها، وإيقاعها الخاص: "متشرِّدين، مُهرِّجين، ملائكة، شياطين، البنت السمكة، شهر زاد، البائع المتجوِّل".