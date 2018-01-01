مصرع طفل أثناء اللهو فى الشارع بالأميرية

لقي طفل، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أثناء اللهو في الشارع بمنطقة الأميرية.



تلقى الرائد أيمن عبد الحافظ، رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، إخطارًا من مستشفى الزيتون التخصصى بدائرة القسم، يفيد وصول طفل 12 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري في الصدر.



وانتقل رجال مباحث القسم إلى المستشفى، وبالفحص تبين وجود الطفل مصطفى خالد 12 سنة، مصابًا بطلق ناري بالصدر، وجرى إخطار النيابة التي أمرت بنقل الجثة لمشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة والآلة المستخدمة.



وتكثف مباحث قسم شرطة الأميرية تحرياتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.