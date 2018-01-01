تعرف على المرشحين للقائمة الطويلة لمسابقة "تلك القصص"

أعلنت مسابقة "تلك القصص" للقصة القصيرة العربية، عن قائمتها الطويلة للدورة الأولى، وشارك فيها قصاصون من معظم الدول العربية، وبلغ العدد الكلي للمترشحين 149 مرشحًا.



واختارت لجنة التحكيم المكوّنة من كلٍ من الدكاترة: غسان عبد الخالق، عمر عتيق، سعيدة تاقي، حبيبة العلوي، ومحمد معتصم.



وجاءت القائمة الطويلة، كالتالي: في غياهِبِ الحُبّ٬ ونجمة سوداء لــ إحسان الخليع٬ والحارس لــ أحمد شرقي٬ والقَفزُ إلى بَارِيسْ لـ آلاء فرحات٬ ووحدها الطيور من تحس بي لــ آلاء نعيم القطراوي٬ وبوح الحرب لــ أيهم الحليبي٬ ويا إلهي لا ألعاب هنا ولا هناك لــ بكوش أميرة يمينة٬ وتمسك بنفسك تلك لــ خرابي منال، وحياةٌ أُخرى لــ رنيم أبو رميلة٬ وشغف لــ سلمى بوصوف٬ وارتياب لــ عادل التكفاوي٬ وطفل المطر لــ عبد الخالق عبد المجيد زعبي٬ وبَهْ لــ علاء عودة٬ وهذر سكون لــ منذر السعيدي٬ ومَن منَا مات في غرفة الآخر؟ لــ نور جهاد محمد العتيبي٬ ومن مصر كرة البلياردو لــ هدى عبد المحسن عبد الهادي محمد٬ وناي نوبي حزين لــ هشام شعبان عوض محمد٬ وعلى سور تانيا لــ هيام هشام الفاهوم٬ والسبيل إلى الخطيئة لــ هيتايروس٬ والشمس في برج الحوت لــ وجدان محسن الشاذلي.



وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة في بداية شهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق مسابقة الترجمة إلى الصينية للقصص القصيرة العشر الفائزة بالقائمة القصيرة، وسيعلن أسم الفائز بالمرتبة الأولى في بداية سبتمبر المقبل، وتُقام احتفالية المسابقة القسم العربي، في معرض جدة الدولي للكتاب في شهر ديسمبر، حيث ينال الفائز الأول جائزة المسابقة المتميزة، وسيتم طباعة القصص العشر في القائمة القصيرة ضمن كتاب جماعي مع تقديم نقدي من لجنة التحكيم) وسيمنح كل متسابق شهادة المسابقة.



وسيقام احتفال خاص في ملتقى فضاءات للمبدعين العرب-الدورة السابعة، في الأردن، لأشهار الكتاب الصادر الذي سيضم قصص القائمة القصيرة، أما نتائج مسابقة ترجمة القصص العشر إلى الصينية، فسيتم الإعلان عنه في منتصف سبتمبر ضمن احتفالات خاصة في جامعة بكين في الصين.