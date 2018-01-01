الإثنين.. العرض المسرحى "سندريلا سكريت" بساقية الصاوى

يستقبل مسرح الحكمة التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ العرض المسرحي "سندريلا سكريت" وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف٬ من مساء يوم الإثنين٬ الموافق 23 يوليو الجاري.



العرض تقدمه فرقة يوتوبيا المسرحية٬ عن رواية سندريلا "سيكريت" للكاتبة هبة السواح٬ دراماتورج: منال مغربى ومن إخراج: محمد حافظ.



يذكر أن فرقة "يوتوبيا" فازت بالعديد من جوائز التمثيل والموسيقي والاخراج٬ كما فازت بأفضل عرض مسرحي في اليوبيل الفضي لمهرجان زفتي المسرحي٬ والمركز الثاني في مهرجان الساقية المسرحي الحادي عشر٬ والمركز الثاني في مهرجان الاسكندرية الدولي للمسرح في السينوغرافيا والدراما الحركية والمركز الثالث في مهرجان الساقية الحادي عشر للمونودراما بمونودراما حكايات المهرج.