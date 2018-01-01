الليلة.. العرض المسرحى "خرابة تيتو" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
يحتضن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ العرض المسرحي "خرابة تيتو وحكاية توتو وجوجو"، من بطولة أطفال مدرسة كريشين للفنون٬ تأليف وإخراج: جمال ياقوت أشعار: محمد مخيمر٬ ألحان: وائل عاطف صلاح٬ استعراضات: إبراهيم حسن٬ ديكور: بسمة عماد
إضاءة: إبراهيم الفرن٬ مخرج منفذ: أحمد أبودوح٬ مساعدو الإخراج: سارة فؤاد٬ هبة عابد٬ آية أنور ولاء الغمري.
وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد 22 يوليو 2018 في تمام السابعة مساءً.