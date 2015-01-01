"بحجم حبة عنب" على طاولة مختبر سرديات بالإسكندرية



تحل الكاتبة الروائية "مني الشيمي" ضيفة علي مختبر سرديات الأسكندرية٬ ولقاء حول روايتها " بحجم حبة عنب" والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع٬ وذلك في تمام السابعة٬ من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 يوليو الجاري.



هذا ويتناول الرواية بالنقد والتحليل كلا من الناقدين: دكتور بهاء حسب الله٬ والدكتورة كاميليا عبد الفتاح، ويدير اللقاء منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن "الشيمي" كانت قد حصلت علي جائزة ساويرس للرواية عام 2015، ووصلت روايتها " بحجم حبة عنب" للقائمة الطويلة لجائزة البوكر.