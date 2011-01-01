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الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:22 ص

بالصور.. بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شطورة فى سوهاج

بدء تنفيذ مشروع
بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شطورة فى سوهاج
أكاديمية الدستور: محمود شومان
dostor.org/2256096

بدأت الوحدة المحلية لقرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بالتنسيق مع "شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم"، العمل على تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد أن توقفت الأعمال الخاصة بالمشروع منذ عام 2011.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على إقامة محطة رفع الصرف الصحي على مساحة 3300 متر مربع بحوض الساحل بقرية شطورة، باعتبار أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر.

كما قامت الوحدة المحلية بإزالة التعديات أو المخالفات المحيطة بالمساحة المذكورة، وسلمت الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويخدم مشروع الصرف الصحي مايزيد عن 50 ألف نسمة من سكان القرية والمناطق التابعة لها.

بالصور.. بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شطورة فى سوهاج
بالصور.. بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شطورة فى سوهاج
بالصور.. بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شطورة فى سوهاج
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