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الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:37 ص

الأسبوع المقبل.. شركات السياحة تنهى إجراءات سفر الحجاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رامى حسين
dostor.org/2256082

كشف ياسر سلطان، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن كافة الشركات المنفذة لموسم الحج هذا العام تتواجد حاليًا بالأراضى المقدسة؛ لإنهاء المعاينات التى تقوم بها لجان وزارة السياحة المتواجدة هناك؛ للتأكد من مطابقة مساكن الحجاج للضوابط التى حددتها وزارة السياحة وتوثيق عقود السكن مع الجانب السعودى.

وأشار "سلطان" إلى أنه مع نهاية الأسبوع المقبل تكون الشركات، أنهت كافة المعاملات الخاصة بالحج، خاصة من المقرر أن تبدا اولى رحلات الحج البرى فى الرابع من شهر أغسطس المقبل.

وفى ذات السياق تستعد المملكة العربية السعودية؛ لاستقبال 2 مليون حاج هذا العام من أكثر 80 دولة على مستوى العالم فتقوم قيادات وزارة الحج والعمرة السعودية بتفقد المطارات السعودية وعلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة التى تأتى أغلب رحلات الحجاج عليه، بالإضافة إلى مطار المدينة المنورة.

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