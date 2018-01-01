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الخميس 19/يوليه/2018 - 11:10 م

مليونير بريطاني يطرد السيدات الحوامل والأطفال من عقارات ملكه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
dostor.org/2256070

كشف رجل أعمال بريطاني في مجال العقارات، عن أنه سيطرد الكثير من النساء الحوامل غير المتزوجات والأمهات غير المتزوجات "سنجل مازر" ولديهم أطفال صغار، الساكنين في العقارات التي يملكها.

وقال الملياردير البريطاني فيرجسون ويلسون (69 عاما)، الذي بلغت محفظته العقارية 200 مليون جنيه إسترليني، إنه ليس "شخصًا سيئًا" ملقيا باللوم في قراره هذا على مجلس مدينة "أشفورد" التي وضعت قواعد "صارمة للغاية" على ملاك العقارات، وذلك حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القواعد تنص على تغريم أصحاب العقارات إذا فشلوا في إصلاح الغلايات وأنظمة التدفئة "في غضون أربعة أيام" إذا كان هناك طفل في المنزل.

وقال ويلسون إنه أنهى بالفعل فترة الإيجار لأربعة من الأمهات غير المتزوجات ولديهن أطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أنه سيطرد أيضا النساء الحوامل غير المتزوجات.

وأوضح الملياردير البريطاني لصحيفة "كنتيش اكسبرس"، أنه لا يمكنه المخاطرة بتسكين هذا النوع من السيدات لأنه من الصعب الحصول على سباكين خلال هذه المدة في حال حصول عطل بالمسكن لوجود نقص وطني في أعداد السباكين وهو ما سيعرضه للغرامة من قبل الحكومة.

وأكد رجل الأعمال في رسالة لمجلس المدينة أن الأمهات غير المتزوجات مع أطفالهن الصغار والنساء الحوامل غير المتزوجات جميعهن معرضن للطرد من منازلهن بسبب قواعد المجلس.

وأضاف: "إذا كانت هناك مشكلة في الماء الساخن، فلا يمكننا الحصول على مهندس سلامة الغاز في أقل من أربعة أيام، ويتطلب المجلس أن يعيد النظر في هذا الأمر ".

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