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الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:33 ص

تعرف على الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه فى الجيزة.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى علم الدين
dostor.org/2256067

تشهد بعض المناطق بمحافظة الجيزة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات، تبدأ الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح السبت؛ وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد.

والمناطق المتأثرة بالانقطاع، هى: "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، منطقة ميدان الجيزة، حى الدقى، حى العجوزة، شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة".

وأعلنت محافظة الجيزة عن توفيرها لسيارات مياه شرب بالمناطق المتأثرة، بالتنسيق مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل لسد احتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.

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