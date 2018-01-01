قيادى بفتح: مصر بذلت وتبذل جهودًا كبيرة لإنهاء الانقسام

قال القيادى بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، إن الجهد المصرى الذى بذل ويبذل كبير لإنهاء موضوع المصالحة وطى صفحة اﻻنقسام واللقاءات الأخيرة التى جرت بالقاهرة مع وفود حركتى فتح وحماس مما ترتب عليه وجود رؤية مصرية لتنفيذ ما تم اﻻتفاق عليه مسبقا.



وأوضاف "الحرازين"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصالحة خيار استراتيجى للحركة وإدراكها بأهمية هذا الأمر لمواجهة المخططات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطينى وحقوقه، لذا نحن بحاجة للتنفيذ وهو الأمر الذى تعمل عليه القاهرة لتمكين حكومة الوفاق الوطنى من القيام بمهامها كاملة وبسط سيطرتها الإدارية والقانونية والأمنية فى قطاع غزة كما هى بالضفة حتى يتم معالجة كافة القضايا وإنهاء معاناة مستمرة منذ 11 عاما يعيشها المواطن الفلسطينى.



وتابع "الحرازين": اﻻعداد ﻻنتخابات حرة ونزيهة لمواجهة المخطط اﻻسرائيلى برؤية وطنية واحدة، لذلك المصالحة خيار استراتيجى ويجب أن تنفذ بأسرع وقت ونأمل أن تثمر الجهود المصرية التى نعلق عليها وشعبنا آماﻻ كثيرة وكبيرة لإنهاء اﻻنقسام وإعلاء للمصلحة الوطنية الفلسطينية.