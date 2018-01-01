الأسهم الأمريكية تهبط متضررة من أرباح مخيبة للآمال ومخاوف التجارة

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت بضع شركات عن أرباح مخيبة للآمال مع تصاعد المخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض رسوما جمركية انتقامية على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 134.79 نقطة، أو 0.53 %، إلى 25064.50 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 11.13 نقطة، أو 0.39%، ليغلق عند 2804.49 نقطة، بحسب "رويترز".



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 29.15 نقطة، أو 0.37 %، إلى 7825.30 نقطة.