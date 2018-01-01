القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:16 م

نص كلمة السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بالخرطوم مع البشير
10:06 م

الأهلى يفشل فى إقناع العين الإماراتى بالتخلى عن الشحات
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 10:43 م

الأسهم الأمريكية تهبط متضررة من أرباح مخيبة للآمال ومخاوف التجارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2256053

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت بضع شركات عن أرباح مخيبة للآمال مع تصاعد المخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض رسوما جمركية انتقامية على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 134.79 نقطة، أو 0.53 %، إلى 25064.50 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 11.13 نقطة، أو 0.39%، ليغلق عند 2804.49 نقطة، بحسب "رويترز".

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 29.15 نقطة، أو 0.37 %، إلى 7825.30 نقطة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر

منذ أقل من شهر

"روحانى" يُحذر إعلامه من نشر معلومات حول أسعار العملة

منذ أكثر من شهرين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ 3 شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 3 شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

الآن

السيسي: أمن دول الجوار جزء من أمن مصر

البشير يعلن ربط سكك حديد السودان بمصر (فيديو)

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

جون كاسن: نتعلم من المصريين لتحسين الأوضاع في بريطانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

ads
نجم الساعة

«حرب كرموز» يفتح الباب أمام مشاركة نجوم «هوليوود» فى الأفلام المصرية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. محمد صلاح يتردد على طبيب نفسي شهير بالتجمع

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

قطع المياه 8 ساعات في مناطق بالقاهرة

كشكول

التعليم : أسئلة مدارس المتفوقين مطابقة للمواصفات المركز القومي

ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة «الأهرام الكندية»للثانوية المصرية

اعلان نتائج أقسام العمارة والميكانيكا في هندسة الأزهر

الأزهر: نؤهل علماء ليبيا لمواجهة التطرف

حجازي وكيلا لمديرية التعليم بالقاهرة لشئون الأدارات

الأمصار

مهرجان وهران الجزائري يكرم شادية وهنيدي

أعداد فهود الثلج تتزايد في أنحاء الصين

دموع تمثال السيدة العذراء.. لغز حيّر الكنيسة في المكسيك

هل تتبع ميجان ماركل خطى الأميرة ديانا؟

أم كلثوم في مهرجان بعلبك بـ"لبنان" غدا الجمعة

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

صلاح ينشر صورا جديدة على شواطئ جزر المالديف

ميرهان عمرو.. أول مراسلة فى المونديال: دخلت التاريخ ‏بالصدفة

سألنا مراسلى روسيا: «البوس كان بجد ولا كده ‏وكده؟» ودي الإجابات

الصحة

محضر ضد طبيبة بمستشفى دهب: "خلعت ضرس العقل السليم"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎