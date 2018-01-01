مرعي: الحوار له دور جوهري للوصول لأفضل لائحة لقانون الإعاقة

وجّه الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، الشكر لجموع الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء الجمهورية على مساهمتهم الإيجابية البناءة في تطوير المسودة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى تخرج معبرة عن طموح وأمال كافة الأشخاص ذوي الإعاقة.



أشار إلى أن المجلس أخذ على عاتقه مسئولية إجراء الحوار المجتمعي حول المسودة الأولى لللائحة انطلاقا من ايمانه العميق باهمية مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة بآرائهم ومقترحاتهم وتساؤلاتهم حول بنود المسودة الأولى للائحة، وذلك حتى تتكامل الجهود الحكومية مع المجتمع المدني ومختلف الخبرات العملية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يساهم في خروج لائحة تنفيذية في أفضل صورة معبرة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء القانون الصادر.



قام المجلس بتجميع الآراء والمقترحات التي وردت إليه من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة والهيئات الممثلة لهم، وقام بتسليمها إلى اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارات المختلفة، التي يقوم بتنسيق أعمالها ممثل عن وزارة التضامن الإجتماعي.



وثمن أشرف الجهود الحثيثة للجنة في إعداد اللائحة حتى تخرج بالشكل الذي يحقق آمال الأشخاص ذوي الإعاقة في تيسير حصولهم على الحقوق المنصوص عليها في القانون، فإنه يأمل أن تنتهي اللجنة من أعمالها في القريب العاجل، حتى يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الإيجابية الفعالة في مجالات التنمية لرفعة الوطن وتقدمه.