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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:35 م

بالصور.. عارضة أزياء تنشر صورة سيلفي مع والدها المتوفي وتستفز متابعيها

جيليكا
جيليكا
محمد عمر
dostor.org/2256046

سادت حالة من الغضب وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام عارضة أزياء "موديل"، بأخذ صورة سيلفي مع والدها المتوفي وقامت بنشرها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن الصربية جيليكا ليوبيسيتش والتي تصف نفسها كمغنية وعارضة أزياء، نشرت صورة سيلفي لها برفقة والدها الذي توفي بالفعل، وهو راقد في سريره بالمستشفى.

ووصفها النشطاء بأنها "شخصية مريضة" بعد قيامها بهذا الفعل غير الإنساني واللأخلاقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رأس والدها ظهر في الصور وهو ملقى في جانب واحد وذلك تأكيدا على أنه كان متوفيا بالفعل بوقت قبل التقاط ابنته الصورة.

وأوضحت "ديلي ميرور" أنه تم نشر الصورة "الغريبة" على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جيليكا، التي تلقت ردود فعل ضخمة وغاضبة من المتابعين.

وعلقت جيليكا على الصورة قائلة: "أبي... استرح بهدوء. لقد قاتلنا بقدر ما نستطيع، لكنها ليس إرادتنا، نحن لا نقرر متى سنعيش"، وفارق والدها الحياة عن عمر 67 عاما.

وأضافت: "شكرا لك على كل شيء، وأنا ممتنة لكوني ابنتك وأنت أب لي، ارقد في سلام، ستبقى دائمًا في قلوبنا".


بالصور.. عارضة أزياء تنشر صورة سيلفي مع والدها المتوفي وتستفز متابعيها
بالصور.. عارضة أزياء تنشر صورة سيلفي مع والدها المتوفي وتستفز متابعيها
بالصور.. عارضة أزياء تنشر صورة سيلفي مع والدها المتوفي وتستفز متابعيها
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