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الخميس 19/يوليه/2018 - 10:29 م

نابولي تستقبل كريستيانو رونالدو بالمناديل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
dostor.org/2256042

رحبت الجماهير الإيطالية، المنافسة لنادي يوفنتوس، بقدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية، على طريقتها الخاصة.

واستقبلت جماهير فريق نابولي الإيطالي نبأ انتقال رونالدو بصورة مهينة، عندما ظهرت صورة اللاعب وهو يرتدي قميص "السيدة العجوز" على مناديل الحمامات في أحد المحال بمدينة نابولي.

ويعد الصراع بين جماهير الفريقين أزليا منذ القدم، وهو الأمر الذي يفسر في كثير من الأحيان الاشتباكات والشغب بينهما، خاصة أن الجميع يعتبر أن الصراع يكمن بين "الفقير والشعبي نابولي، وبين الغني صاحب الأموال اليوفي" ولا شك في أن ذلك يعود أيضا للسبب التاريخي العائد إلى أيام مملكة الجنوب سابقا والمعروفة باسم "مملكة الصقليتين".

وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.

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