حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التكاتك" بالسلام

قررت نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم التكاتك بمنطقة السلام.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد. س"، "عماد. س"، "رامى. م" شكلوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بمنطقة السلام.



كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام أول عدة بلاغات تفيد بسرقة التكاتك، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في حالة تلبس، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التى أصدرت قرراها السابق.

